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Huawei представила смарт-окуляри, і вони мають замінити навушники

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Смарт-окуляри представили разом із топовими смартфонами Huawei - фото 1
Смарт-окуляри представили разом із топовими смартфонами Huawei

Huawei спільно з корейським брендом Gentle Monster анонсувала власні "розумні" окуляри. Компанія позиціонує їх як аналог навушників.

Одягнувши окуляри, ви зможете телефонувати та слухати музику. Пристрій оснащений двома мікрофонами, а також системою шумозаглушення на базі штучного інтелекту. Вбудовані стереодинаміки направляють звук безпосередньо у вуха, тому оточуючі не почують те, що слухаєте ви.

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На окулярах немає жодної кнопок: щоб відповісти на дзвінок, потрібно торкнутися до дужки. Аксесуар захищений від пилу і вологи за стандартом IP67. Можна вибрати варіант з сонцезахисними лінзами або для поліпшення зору.

Huawei представила смарт-окуляри, і вони мають замінити навушники - фото 317094

Окуляри йдуть у комплекті зі шкіряним чохлом. У ньому можна заряджати пристрій – через вбудований роз'єм USB-C або за допомогою бездротової зарядки. Продажі окулярів стартують у липні цього року, а ось вартість компанія не оголосила.

Huawei представила смарт-окуляри, і вони мають замінити навушники - фото 317093

Huawei анонсувала окуляри разом зі смартфонами P30 і P30 Pro: вони можуть похизуватися потужними камерами. Також компанія представила безпровідні навушники, які можна заряджати від смартфона.

Huawei представила смарт-окуляри, і вони мають замінити навушники - фото 317092

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Джерело: techcrunch
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