Xiaomi показала технологію надшвидкої зарядки: 17 хвилин на повний заряд

У гонитві за швидкістю зарядки своїх смартфонів вендори постійно нарощують потужність блоків живлення. Наприклад, Huawei P20 Pro міг похвалитися цифрою у 40 Вт, а OPPO Find X Lamborghini Edition "розігнався" до 50 Вт. Xiaomi пішли ще далі!

Компанія Xiaomi представила технологію 100-ватної зарядки гаджетів з рекордною швидкістю поповнення акумулятора.

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Відео, яке демонструє порівняння амбітної технології з рішенням конкурента, опублікував на своїй сторінці в Weibo генеральний директор Xiaomi Лін Бін. Ролик показує наочне порівняння швидкості зарядки неназваного смартфона компанії з батареєю на 4000 мАг і апарата OPPO (імовірно, R17 Pro). Останній оснащений двома акумуляторами загальною місткістю 3700 мАг і зарядним пристроєм потужністю 50 Вт.

Під час тестування розряджений гаджет Xiaomi повністю відновив заряд акумулятора всього за 17 хвилин. Його суперник за той же час зміг зарядитися лише на 65%. Подробиці роботи та дату релізу зарядних пристроїв нового типу компанія не повідомляє, однак її голова натякнув, що познайомитися з надшвидкої зарядкою ближче користувачі зможуть вже скоро у лінійці смартфонів Redmi.

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