Samsung Galaxy S10 на Exynos швидко розряджаються: знайдене рішення

Компанія Samsung традиційно використовує для своїх флагманських смартфонів серії Galaxy S процесори двох різних виробників: власні чипи Exynos та Qualcomm Snapdragon. Виявилося, що Exynos поступається не лише продуктивністю, а й енергоефективністю.

Зокрема, автономність смартфонів Galaxy S10 з Snapdragon 855 приблизно на 1 годину вища, ніж у моделей на базі чипів Exynos.

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Однак, за даними ресурсу Phonearena, проблема полягає не тільки в цьому. Протягом декількох останніх тижнів багато користувачів почали скаржитися на наявність низки помилок, які типові для всіх версій Galaxy S10. Саме вони призводять до підвищеної витрати енергії і, відповідно, скорочення часу автономної роботи.

Однією з таких проблем є так звана "помилка сенсора наближення". Вона проявляється в тому, що смартфон помилково активує дисплей, коли він перебуває у кишені або сумці. Поки що для усунення цієї проблеми рекомендується відключити функції Lift to Wake і Tap to Wake. Судячи з усього, смартфон спрацьовує на рухи і дотики до екрана.

Але є ще одна тривожна помилка, до якої схильні версії Galaxy S10 на базі власного процесора Samsung Exynos. Багато користувачів таких пристроїв скаржаться на швидку втрату заряду батареї. Після проведення низки тестів, деякі користувачі змогли виявити причину такої "поведінки" своїх смартфонів. Після запуску CPU Spy вдалося визначити, що при вхідних та вихідних дзвінках VoIP виникла помилка, яка не допускає переходу смартфона в режим глибокого сну при простоюванні. Відповідно, процесор продовжує працювати на вищій тактовій частоті, ніж це необхідно при бездіяльності, і швидше витрачає енергію.

Було підтверджено, що помилка проявляється при здійсненні та прийомі викликів VoIP на Galaxy S10, і вона стосується тільки версії смартфона на базі чіпів Exynos. Помилка виникає після використання VoIP дзвінків у додатках WhatsApp, Viber, Facebook Messenger або будь-яким іншим додатком, який підтримує цю функцію. Також повідомляється, що цей збій викликається "помилкою сенсора наближення", і після його "активації" смартфон не переходить в режим глибокого сну аж до перезавантаження. Але якщо після перезавантаження знову здійснити або прийняти VoIP виклик, помилка знову активується. Звичайні телефонні дзвінки не призводять до активації помилки.

Поки що єдиним шляхом усунення цієї проблеми можна назвати рекомендацію перезавантажувати Galaxy S10 після кожного виклику VoIP (або зовсім не користуватися такими викликами). Це не дуже зручно, зате дозволить збільшити автономність смартфона до виходу оновлення, що виправляє цей збій.

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