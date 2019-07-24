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Huawei Mate 30 Pro показали на "живих" фото

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Huawei Mate 30 Pro - фото 1
Huawei Mate 30 Pro / digitaltrends

У Китаї в громадському транспорті зробили знімки флагманського смартфона Huawei Mate 30 Pro. Чоловік, ймовірно, проводив тестування смартфонів, перевіряючи ефективність роботи інтернету в метро.

На знімку видно чотири гаджети, два з яких – Huawei Mate 30 Pro. Вони заховані в спеціальний чохол, який приховує зовнішній вигляд смартфона. Проте, шпигуни з легкістю визначили, що це може бути за модель. Два інших смартфони – минулорічні Mate 20 X.

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Mate 30 Pro, судячи з фото, отримав "козирок" у верхній частині екрану, який виглядає більш компактним, ніж у попередника. Презентація лінійки з Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro має відбутися 22 вересня.

Huawei Mate 30 Pro показали на 'живих' фото - фото 343133

Huawei Mate 30 Pro показали на 'живих' фото - фото 343134

Huawei Mate 30 Pro показали на 'живих' фото - фото 343135

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Джерело: gsmarena
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