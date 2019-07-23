Характеристики та особливості Samsung Galaxy Note10 + розкриті до анонсу

Авторитетний інсайдер OnLeaks поділився інформацією щодо характеристик майбутнього флагманського смартфона Samsung Galaxy Note10 +. Крім ключових специфікацій він також розкрив одну з основних особливостей пристрою, пов'язану з фірмовим стилусом S Pen.

Стів Хеммерстоффер, він же OnLeaks, розповів про характеристики Galaxy Note10 +. За його словами, пристрій отримає 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей Infinity-O, процесор Snapdragon 855 Plus або Exynos 9825 (у залежності від ринку), 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач стандарту UFS 3.0 на 256 ГБ і акумулятор на 4300 мАг.

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Апарат буде підтримувати швидку зарядку потужністю 45 Вт, але в комплекті з ним покупець знайде адаптер тільки на 25 Вт. Крім того, інсайдер повідомляє про підтримку безпровідної реверсивної зарядки потужністю 15 Вт.

Камера Galaxy Note10 + буде представлена ​​чотирма модулями: ширококутним на 12 Мп, надширококутним на 16 Мп, телеоб'єктивом на 12 Мп і ToF-сенсором для аналізу глибини різкості.

Samsung Galaxy Note10 + буде більшим за звичайну версію

Інсайдер також розповів, що Galaxy Note10 + отримає підтримку функції Air Actions. Імовірно, вона дозволить керувати смартфоном за допомогою комплектного стилуса S-Pen. Мова йде про якісь "повітряні жести", але подробиці поки не уточнюються.

Презентація Galaxy Note10 і Galaxy Note10 + запланована на 7 серпня. Як очікується, звичайний Galaxy Note10 буде відрізнятися меншими розмірами та відсутністю ToF-сенсора. Згідно з витоками, ціна Galaxy Note10 буде починатися від € 999, а вартість Galaxy Note10 + стартує з позначки в € 1149.

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