Хто з зірок найбільше матюкався у кіно: несподіваний рейтинг

Мало хто не бачив хоча б одного фільму, де лунала добряча лайка. Тому компанія Buzz Bingo вирішила проаналізувати тисячі сценаріїв, щоб обрати найбільш нецензурну стрічку та актора, який не стримувався у висловлюваннях на екрані.

Компанія Buzz Bingo здивувала новим дослідженням щодо нецензурної лексики у кіно. Працівники провели аналіз понад 3 500 сценарії та склали рейтинг найбільш лайливих. І такою новиною поділились не лише медіа, а й найматюкливіший актор. Саме Джона Хілл опублікував на своєму профілі в соцмережі Instagram незвичайний рейтинг, потішившись своїй перемозі.

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"Стільком треба подякувати! Дякую Мартіну Скорсезе, що допоміг мене перейти свої ліміти. І, звісно ж, Семюелю Л. Джексону. Я задоволений", – відзначив актор.



Виявилось, що за свою кар'єру Хілл сказав 376 лайливих слів. А от на другому місці опинилася Леонардо Ді Капріо, який набалакав на 361 лайку. Замикає трійку лідерів Семюель Л. Джексом. Також до десятки потрапили Адам Сендлер, Аль Пачіно, Біллі Боб Торнтон, Сет Роегн, Дензел Вашингтон, Бредлі Купер та Денні МакБрайд.



До слова, зовсім не дивно, що лідерами рейтингу стали Хілл та Ді Капріо, адже разом вони зіграли у стрічці "Вовк з Уолл-стріт", яка має найбільше матюків у сценарії (715). Далі за нецензурністю висловів йде стрічка "Неграновані коштовності" з Адамом Сендлером, "Казино", Джей і мовчазний Боб завдають удару у відповідь", а також "Лють" з Бредом Піттом.

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