О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ

19 серпня американський актор Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера Бінга в культових "Друзях", відзначає свій 50-річний ювілей. З цієї нагоди ми вкотре переглянули улюблені епізоди серіалу та вибрали найприкольніші цитати героя. Заряджайтесь позитивом разом з нами!

Меттью Перрі прославився завдяки серіалу "Друзі", а також ролі Ніколаса Озеранскі у фільмі "Дев'ять ярдів" та його продовженні – "Десять ярдів". Актор грав і в інших стрічках, але й досі найбільше він асоціюється саме з образом Чендлера Бінга. Це й не дивно, адже він знявся у 10 сезонах "Друзів" протягом 1993-2004 років. Зараз Меттью виступає також режисером та продюсером різних картин, а ще в свої 50 він залишається холостяком.

Метт Леблан (Джої) і Меттю Перрі (Чендлер) зараз / gettyimages

Це цікаво: Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя

Чендлер – один з найкумедніших персонажів "Друзів". Попри те, що він закомплексований невдаха, він таки знаходить своє щастя: одружується з Монікою та кидає нудну роботу, аби зайнятись улюбленою справою. А ще Чендлер захоплює нас досить дивним, але оригінальним почуттям гумору. Ми із задоволенням згадуємо смішні фрази улюбленого героя, без яких неможливо уявити ситком "Друзі".

Почнемо з того, з чим стикався кожен, і мало хто б відмовився від такого вечора.

— У мене був дуже довгий і важкий день!

Також варті уваги і ті дивні моменти, коли Чендлер з кимось знайомиться.

— Привіт, мене звуть Чендлер. Я нещодавно переїхав у квартиру навпроти і хотів запитати, чи не погодитесь Ви боротись зі мною у постапокаліптичному світі за контроль над джерелами енергії, які ще залишились у галактиці?

— Звісно, сусіде, заходь!

— Я Чендлер. Я жартую, коли мені незручно.

— Я не дуже вмілий у порадах. Можу я зацікавити тебе саркастичним коментарем?

— Це що, внизу пожежна тривога?

— Так. Підлога ще не гаряча, можна не поспішати.

Ніхто не знає, що більш боляче: народити дитину чи отримати поміж ніг... Бо жодна людина у світі не пережила і те, і інше.

— Чендлере, у тебе чудове волосся!

— Дякую, я сам його вирощую!

Такий жахливий масаж мені у житті не робили. Вона наче намагалась випитати у мене інформацію. Я би з радістю їй все розповів, але не знав що.

— Що робити? Що ж робити?!

— Думай! Що б ми зробили, якби у нас були мізки...

Ну все, друзі. Мені пора на роботу. Якщо я вчасно не введу дані в комп'ютер...ніхто не помітить.

Офтоп. Культовою стала коронна фраза "Oh my god!" екс-коханої Чендлера – Дженіс, яка також запам'яталася глядачам своїм колоритним сміхом.

Читайте також: Раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу Друзі