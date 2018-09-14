Хто стане першим туристом, який полетить навколо Місяця

Американська космічна компанія Ілона Маска SpaceX обрала першу людину, яка полетить навколо Місяця.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter.

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"SpaceX підписала контракт з першим в світі приватним пасажиром, який полетить навколо Місяця на борту нашого BFR. Це − важливий крок на шляху до забезпечення доступу для людей, які мріють про подорож в космос", − йдеться в повідомленні.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 вересня 2018 р.

Компанія додала, що вже 17 вересня оголосить, хто цей перший пасажир і чому він вирішив полетіти в космос. Запланована дата польоту поки що теж невідома. Раніше в SpaceX заявляли, що хочуть здійснити політ з двома пасажирами навколо Місяця до кінця 2018 року. Але пізніше компанія перенесла терміни запуску.

За всю історію на Місяці побували тільки 24 людини, всі американці, в рамках програми Аполлон. З 1972 року ніхто не здійснював посадку на супутник Землі.

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