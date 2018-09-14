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Хто стане першим туристом, який полетить навколо Місяця

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Компанія додала, що вже 17 вересня оголосить ім'я туриста - фото 1
Компанія додала, що вже 17 вересня оголосить ім'я туриста / I Love Travel

Американська космічна компанія Ілона Маска SpaceX обрала першу людину, яка полетить навколо Місяця.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter.

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"SpaceX підписала контракт з першим в світі приватним пасажиром, який полетить навколо Місяця на борту нашого BFR. Це − важливий крок на шляху до забезпечення доступу для людей, які мріють про подорож в космос", − йдеться в повідомленні.

Компанія додала, що вже 17 вересня оголосить, хто цей перший пасажир і чому він вирішив полетіти в космос. Запланована дата польоту поки що теж невідома. Раніше в SpaceX заявляли, що хочуть здійснити політ з двома пасажирами навколо Місяця до кінця 2018 року. Але пізніше компанія перенесла терміни запуску.

За всю історію на Місяці побували тільки 24 людини, всі американці, в рамках програми Аполлон. З 1972 року ніхто не здійснював посадку на супутник Землі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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