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Хто посяде Залізний трон в Грі престолів: названо ймовірного переможця
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Професор Колумбійського університету Брюс Крейвен назвав ймовірного "переможця" популярного телесеріалу "Гра престолів". Найбільш імовірною кандидатурою експерт називає Сансу Старк. Саме вона може отримати Залізний трон.
Після ретельного аналізу популярного серіалу "Гра престолів" науковець Брюс Крейвен прийшов до висновку, що найбільші шанси отримати Залізний трон є у Санса Старк. За словами академіка, Санса має хороші шанси на успіх завдяки її великому досвіду.
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Вона починала безпорадною принцесою з мріями про лимонні тістечка, а перетворилася в хитрого стратега. Вона витерпіла принизливі одруження, навчившись таким чином пристосовуватися і адаптуватися – те, чого не вмів робити її батько Нед Старк, – зазначив він.
На думку вченого, героїня опанувала мистецтво маніпулювати людьми. Крім того, від Серс вона взяла лідерство і безкомпромісність. За словами Крейвена, Сансі не вистачає лише військової потужності, яка є у Дейенеріс Таргарієн, а також навичок вбивці, як у Арьї Старк.
Також були опитані представники фондового ринку і букмекери, які вбачають в Брані Старку ключового претендента на перемогу. Він, на думку респондентів, виділяється своїм умінням передбачати майбутнє.
А професор середньовічної європейської літератури в Оксфорді Керолайн Ларрінгтон переконаний, що Залізний трон отримає Дейенеріс Таргарієн.
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