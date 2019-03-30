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Ви цього не знали: 10 фактів про серіал Гра престолів
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Серіал "Гра престолів" завоював серця мільйонів глядачів по всьому світу. Успіх фільму не міг не викликати інтересу до його акторів, подробиць зі знімального майданчика та інших деталей. Ми підготували для вас підбірку цікавих та маловідомих фактів про серіал.
Цілком можливо, що це найуспішніший телесеріал в історії, адже за рейтингом він вже давно обігнав легендарний "Клан Сопрано".
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Ім'я для дітей
У США телепроект "Гра престолів" настільки популярний, що американці почали давати своїм дітям імена на честь героїв серіалу. Найпопулярнішим виявилося ім'я Кхалісі. Молоді батьки вибирають його для своїх дочок навіть не зважаючи на те, що у фільмі це зовсім не жіноче ім'я, а титул. Згідно з опитуваннями, американці вважають це ім'я милозвучним та романтичним.
Нед Старк і бутерброди Серсеї
В одному з інтерв'ю журналістам, акторка Ліна Хіді, яка зіграла роль Серсеї, поскаржилася на виконавця ролі Неда Старка Шона Біна. За її словами, чоловік поводився не зовсім порядно – він потайки пробирався на кухню знімальної групи й крав її бутерброди.
Ритуальні танці Кхала Дрого
Актор Джейсон Момоа, який зіграв роль Кхала Дрого, був одразу затверджений на роль після того, як виконав на пробах традиційний ритуальний танець маорі, який має назву Хака. Маорі – корінне населення Нової Зеландії та островів Кука. Вони мають самобутню культуру. Сам Момоа по батьковій лінії гаваєць, що робить його близьким по крові до аборигенів цих тихоокеанських островів.
Говори дотракійською
У "Грі престолів" часто звучить дотракійська мова, якої насправді не існує. Але, попри це, актори не промовляють безглузді звуки. Спеціально для серіалу філологи, на основі інших мов, розробили дотракійську, в якій є своя граматика, відмінки та певне розташування слів у реченні. У дотракійській мові лише 3000 слів, але це не заважає фанатам фільму збиратися разом і спілкуватися цією божевільною сумішшю турецької, російської та естонської мов.
Майже справжня блондинка Дайнеріс
Відомо, що у фільмі у Дейнеріс Таргаріен дуже незвичайний, світлий колір волосся. Актрисі Емілії Кларк потрібно було пофарбувати своє довге волосся, щоб вийшов повноцінний образ, описаний в книзі. Щоб домогтися нереального в природі кольору, довелося б використовувати їдкий барвник, який міг пошкодити волосся. Тому було вирішено не ризикувати й використовувати перуку.
Сексуальні сцени
При зйомці деяких великих планів, там, де фігурували м'язисті торси, режисер просив чоловіків максимально напружити м'язи й деякий час не дихати. Це допомогло добитися максимального рельєфу й привабливості.
Книги "Гра престолів"
Актори, які грають більшість головних ролей, не читали книг, за якими знімається серіал. Вони стверджують, що їм досить сценарію. Крім цього, є й ті, хто стверджує, що не хоче знати, що чекає героя в майбутньому і коли він помре, щоб краще вживатися в роль і не розслаблятися.
Дуже вжився в роль
Одна з найкращих ролей у Джека Глісона, який зіграв Джоффрі Баратеона. Він настільки якісно впорався зі своїм завданням грати мерзотника, що його зненавиділи не тільки глядачі, але й актори, а також знімальна група. Режисер і сценаристи були вражені, наскільки Джек, несхожий в житті на свого героя, вживався в роль. Сам Мартін написав молодому актору лист, в яких визнав його майстерність і повідомив: "Вітаю, тепер тебе всі ненавидять".
Сліпець
Акторові, який грав незрячого Мейстера Еймон, не довелося особливо вживатися в роль, щоб зобразити сліпого. На момент зйомок чоловікові було вже 92 роки й він практично нічого не бачив.
Емілія Кларк і туалетний курйоз
В одній з численних кривавих сцен Емілії Кларк, вона ж Дейнеріс, нанесли на тіло штучну кров, яка надзвичайно липка. Під час однієї з перерв актриса пішла в туалет, де міцно приклеїлася до унітаза. Кров тримала так міцно, що Емілії насилу вдалося звільнитися без сторонньої допомоги. Попри пікантність ситуації, жінка поділилася нею з іншими акторами, оскільки їй здалося це неймовірно потішним.
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