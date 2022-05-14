Хто переможе на Євробаченні 2022: трійка лідерів кардинально змінилася напередодні фіналу

14 травня відбудеться фінал Євробачення 2022. У ньому представники 25 країн поборються за перемогу та можливість приймати у себе учасників пісенного конкурсу.

І напередодні фіналу змінилася трійка лідерів. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, яке місце, на думку букмекерів, посідає KALUSH на Євробаченні 2022.

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Згідно з останніми даними, Італія випадає з трійки лідерів пісенного конкурсу Євробачення 2022. Так, з дуже високою ймовірністю господарі цьогорічного пісенного конкурсу не посядуть навіть третю позицію. Зауважимо, що до півфіналів їй пророкували стабільно друге місце.

Натомість в лідери вибилася Велика Британія. Так, одна з країн-засновниць Євробачення, котрій рідко вдавалося посісти високі місця, цьогоріч може отримати умовну "бронзу".

Так, одна з країн-засновниць Євробачення, котрій рідко вдавалося посісти високі місця, цьогоріч може отримати умовну "бронзу". На друге ж місце вирвалася представниця зі Швеції. Очевидно, під час другого півфіналу виступ співачки дуже сподобався глядачам.

Очевидно, під час другого півфіналу виступ співачки дуже сподобався глядачам. Лідер же залишився без змін. Ним є колектив KALUSH Orchestra. Не будемо розповідати, яку країну він представляє. Самі прекрасно знаєте.

Ставки букмекерів на фінал Євробачення 2022 / Скриншот

А тепер про найцікавіше: Україні пророкують перемогу з ймовірністю цілих 60%. Швеція, яка посідає умовну другу позицію, має лише 10%, а разом із нею Велика Британія. Італія ж добряче так відпала. Тепер її ймовірність перемогти у пісенному конкурсі – усього 5%.

Не проґавте можливості вболівати за наших представників. Вмикайтеся об 22:00 або дивіться онлайн-трансляцію за цим посиланням, щоб долучитися до спільноти Євробачення. Сам же KALUSH виступить під номером 12.

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