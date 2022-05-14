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Сергій Притула пообіцяв коментувати Євробачення 2022 у твітері: але є одна умова

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Притула погодився вести трансляцію Євробачення у твітері - фото 1
Притула погодився вести трансляцію Євробачення у твітері

Шоумен Сергій Притула, котрий кілька років поспіль вів національний відбір на Євробачення, розповів, що готовий ділитися враженнями про цьогорічний конкурс. Але є одна умова.

Про це Сергій Притула написав у своєму твітері. Він зазначив, що користувачі соціальної мережі просять його коментувати Євробачення 2022, яке пройде у Турині вже сьогодні, 14 травня, о 22:00.

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Я не збирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавили, – підкреслив він.

Сергій Притула пообіцяв коментувати Євробачення 2022 у твітері: але є одна умова - фото 505262

Його умова дуже проста, але абсолютно справедлива. Сергій Притула готовий коментувати фінал Євробачення, але за умови: під час стріму українці повинні зібрати мільйон гривень на потреби української армії. Ми ж подужаємо, правда ж?

Нагадаємо, що Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 представляє гурт KALUSH Orchestra з піснею "Stefania". Наш колектив виступає під номером 12, тож не проґавте їхній виступ.

А також не забувайте, що українці не можуть голосувати за свого представника з України. Але ніхто не забороняє підключати друзів і рідних за кордоном!

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