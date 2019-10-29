Хто найбажаніший холостяк 2019 року

20-річний Бруклін Бекхем стає все більше популярнішим за своїх батьків, Вікторії та Девіда Бекхемів. Розставання з моделлю Ханой Крос цьому, до речі, тільки посприяло.

Юнак потрапив до престижного списку глянцевого журналу Tatler і був визнаний "найбажанішим холостяком" 2019 року.

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Бруклін обійшов музиканта Гаррі Стайлза, у якого багатомільйонні армії прихильниць з часів участі в групі One Direction. "Легко впізнаваний за стилем сажотруса вікторіанської епохи, молодий холостяк Бруклін має на своєму тілі майже таку ж кількість татуювань, як його батько, і стільки ж чарівності", – пише про зоряного спадкоємця глянець.

Син Вікторії та Девіда робить успішну кар'єру фотографа, попри те, що відклав на час навчання в престижній Школі дизайну Парсонс в Нью-Йорку. Юнак дуже сумував за домівкою в Лондоні і не зміг продовжити курс. Зате зараз Бруклін стажується у відомого фотографа Джона Ранкіна.

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