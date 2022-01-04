"Хто любить збирати валізу?" Настя Каменських показала свій гардероб

Українська співачка Настя Каменських поділилася фото шикарного інтер'єру її житла. Фоловери залишилися у захваті!

Співачка опублікувала у своєму інстаграмі фото, зроблене у гардеробній кімнаті.

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Каменських показала шанувальникам свою гардеробну, а саме її частину з одягом і для тих, хто так само як і вона, обожнює яскраві луки.

На фото красуня постала в домашньому одязі, в якому позувала, сидячи посередині кімнати. Навколо знаменитості розкидані численні речі. У кадрі можна розглянути, що кімната у Насті доволі великих розмірів, а полиці шаф заставлені взуттям та одягом.

"Лише в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки", – поділилася з шанувальниками Настя.

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