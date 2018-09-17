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Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у купальнику

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Лопес вразила ідеальним тілом - фото 1
Лопес вразила ідеальним тілом / instagram.com/jlo

Американська зірка Дженніфер Лопес довела, що жінки можуть виглядати чудово у будь-якому віці.

49-річна Дженніфер Лопес встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 79 млн осіб! Варто відзначити, що на свій вік Джей Ло виглядає чудово і надихає жінок по всьому світу займатись собою та дбати про себе. Тому не дивно, що фото зірки у купальнику викликало шквал коментарів та компліментів.

І ще: Дженніфер Лопес вразила розкішним образом

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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