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Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у купальнику
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Американська зірка Дженніфер Лопес довела, що жінки можуть виглядати чудово у будь-якому віці.
49-річна Дженніфер Лопес встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 79 млн осіб! Варто відзначити, що на свій вік Джей Ло виглядає чудово і надихає жінок по всьому світу займатись собою та дбати про себе. Тому не дивно, що фото зірки у купальнику викликало шквал коментарів та компліментів.
І ще: Дженніфер Лопес вразила розкішним образом
Гортайте галерею:
Читайте також: Дженніфер Лопес продає свій одяг по 25 доларів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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