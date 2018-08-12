Хто худне швидше: вплив дієти на чоловіків і жінок

Вчені визначили, що однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організм.

У випадку з чоловіками відбувається швидкий відгук на зниження числа калорій в раціоні, відбувається швидка втрата ваги, це доведено в ході наукових дослідів.

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У жінок, які дотримуються будь-яких обмежень в їжі, процес схуднення відбувається повільніше. Дослідники враховували різницю в початковій масі тіла волонтерів. Тривалі спостереження показали, що чоловікам дієти приносять більше користі, ніж жінкам.

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організм

Експерименти на лабораторних мишах і інших тварин активно проводили в 60-x роках XX століття. Вони показали, що зниження кількості калорій в щоденному раціоні тварин продовжує їм життя. Протягом кількох десятиліть біології виділили кілька десятків видів гормонів. Вони потенційно задіяні у феномені схуднення.

Спостереження за здоров'ям людей, які з'їдають невеликі порції їжі, вказують на те, що низькокалорійні дієти захищають організм від розвитку діабету, інсультів і гіпертонії.

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