Названо вагому причину не відмовлятись від сніданку

Сніданок є найважливішим прийомом їжі за день, тому відмова від нього загрожує здоров'ю.

Учені з Колумбійського університету провели дослідження, яке підтвердило, що відмова від сніданку загрожує інсультом, діабетом та захворюваннями серця.

І ще: Чому усім важливо вимірювати талію

Виявилось, що кожен четвертий дорослий ігнорує першу трапезу, що призводить до підвищення рівня холестерину та артеріального тиску. Саме ці фактори збільшують ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Окрім цього, відмова від їжі вранці загрожує ожирінням та діабетом.

Чому не варто ігнорувати сніданок

У той же час пізні перекуси також не є корисними, адже ситна трапеза у вечірню пору також збільшує ризики захворювань серця. Тому медики радять планувати трапези заздалегідь, так можна буде отримати максимум корисних речовин вранці, під час обіду та вечері, а також контролювати кількість солодких, жирних та солоних перекусів, які шкодять здоров'ю.

Читайте також: Скільки меду можна їсти протягом дня