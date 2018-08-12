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Названо вагому причину не відмовлятись від сніданку

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Чому не варто ігнорувати сніданок - фото 1
Чому не варто ігнорувати сніданок

Сніданок є найважливішим прийомом їжі за день, тому відмова від нього загрожує здоров'ю.

Учені з Колумбійського університету провели дослідження, яке підтвердило, що відмова від сніданку загрожує інсультом, діабетом та захворюваннями серця.

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Виявилось, що кожен четвертий дорослий ігнорує першу трапезу, що призводить до підвищення рівня холестерину та артеріального тиску. Саме ці фактори збільшують ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Окрім цього, відмова від їжі вранці загрожує ожирінням та діабетом.

Чому не варто ігнорувати сніданок - фото 269311
Чому не варто ігнорувати сніданок

У той же час пізні перекуси також не є корисними, адже ситна трапеза у вечірню пору також збільшує ризики захворювань серця. Тому медики радять планувати трапези заздалегідь, так можна буде отримати максимум корисних речовин вранці, під час обіду та вечері, а також контролювати кількість солодких, жирних та солоних перекусів, які шкодять здоров'ю.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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