Апельсини здатні зміцнити ваші кістки

Смачна їжа, багата на кальцій, що ідеально замінить молочні продукти.

Виявляється, якщо на день вживати три порції продуктів, що містять кальцій, то це сприяє позбавленню від зайвої ваги.

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Для дорослих у середньому рекомендовано вживати 1,0 г кальцію на день, дітям до 18 років - 1,3 г. Для кращого засвоєння цього цінного мінералу необхідно вживати достатньо білкової їжі і частіше бувати на свіжому повітрі, щоб "зарядитися" сонячним вітаміном Д.

ТОП-5 найсмачніших продуктів, насичених корисним кальцієм:

1. Біла квасоля. Крім кальцію, цей плід багатий на крохмаль – поживна речовина, яка прискорює обмін речовин, сприяє окисленню жиру і запобігає його накопиченню.

2. Кунжут. Вірите чи ні, але за кількістю кальцію 1 столова ложка цього хрусткого дрібного насіння дорівнює половині чашки молока.

Кунжут є однорічною трав'янистою рослиною

3. Гарбуз. Окрім кальцію гарбуз багатий каротиноїдами, які борються з серцевими захворюваннями, астмою, артритом і сприяють гарному зору.

4. Мигдаль. Маленький, але корисний горіх є потужним джерелом білка і клітковини. Також в ньому є мононенасичені жири, які допомагають знизити рівень поганого холестерину, якщо вживати його в помірних кількостях.

Мигдаль: корисні властивості

5. Апельсини. Ці цитрусові, більш відомі як джерело вітаміну С, багаті і на кальцій – один великий апельсин може забезпечити 74 мг кальцію.

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