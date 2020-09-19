5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени

Осінь – складна пора для нашої шкіри. Тому сьогодні ми хотіли б поділитися з вами порадами, як найбільш комфортно і безболісно перебудуватися з літнього догляду на осінній. Універсальні методи догляду підійдуть як для чоловіків, так і для жінок.

Підбираємо інше очищення

З приходом холодної пори змініть мийні засоби. Спиртові тоніки і лосьйони, які допомагали влітку прибрати жирний блиск і підсушували шкіру, більше не знадобляться. В осінній період активність сальних залоз набагато менша, тому очищення має бути більш м'яким. Краще використовувати продукти з легкими кремовими текстурами: молочко для зняття макіяжу або пінку для вмивання.

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Гліцерин і гіалуронова кислота

Дощова осінь – це ідеальний час для продуктів з гліцерином і гіалуроновою кислотою. Річ у тому, що ці маленькі чарівники притягують вологу з навколишнього середовища, якої восени задосить, і віддають її вашій шкірі, завдяки чому вона стає більш насиченою і пружною.

Рятуємо капіляри

Холод і пронизливий вітер можуть призвести до розширення капілярів. Тому, якщо є судинні проблеми, підготуватися варто заздалегідь. По-перше, треба придбати захисний крем від морозу. Бажано, щоб на баночці було написано "зимовий крем". По-друге, рекомендують поселити в своїй косметичці крем від куперозу. Якщо рожевощокість присутня постійно, крем можна використовувати протягом усього року, але в осінньо-зимовий період без цього засобу не обійтися.

Не забувайте про вітаміни

Маски

Маски – ваші найголовніші друзі в будь-яку пору року, а восени пальму першості посідають живильні і відволожувальні їх варіації. Шукайте продукти з керамідами, олією авокадо, жожоба або ши в складі, вони найкраще впораються з нормалізацією гідроліпідного балансу.

Збільште прийом вітаміну D

Постійне почервоніння шкіри, прищі, хворобливі тріщинки – все це свідчить про те, що ви відчуваєте нестачу вітаміну D. В осінній період можна збагатити свій раціон або відповідними продуктами, або добавками, що містять цей вітамін.

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