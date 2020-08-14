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Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню

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Прем'єра пісні Христина Соловій – Коала - фото 1
Прем'єра пісні Христина Соловій – Коала

Популярна співачка Христина Соловій випустила лірик-відео на нову романтичну пісню "Коала". Слухай новий трек і дізнавайся текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Молода українська співачка Христина Соловій потішила фанатів романтичним треком під назвою "Коала". Дівчина підготувала не просто новинку, а й чарівне лірик-відео, на якому можна побачити і саму виконавицю, і історію в малюнках.

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"Ви бачили, як коали обіймають дерева? З такою силою ніжності обіймають коханих і застрибують на них з руками і ногами. Дівчата знають як! Ми всі вчимося жити у новому світі. В час, коли вже зрозуміли, що людські стосунки це єдина важлива річ, яка тримає цей світ. Навіть якщо у стосунків вийшов термін придатності вмійте будьте вдячними тим, хто розділив з вами щасливі моменти", – додала сама Христина.

Христина Соловій Коала, слухати пісню онлайн:

Текст пісні Христина Соловій – Коала:

Досить ритися в попелі
Перебирати своє минуле
Жарти жартами, а мені
Не вистачає

Як ти любив мої шорти
А я твій старий піджак
Знають приховані фото
Знають про нас

Приспів:

Я тебе обіймала
Як маленька коала
Я тобі пробачала
і до ранку чекала

Я тебе обіймала
Як маленька коала
Де ти був
Не питала

Як же тобі пасує
Просто мовчати і відчувати
Як у мені вібрує
Те, що колись дозволяло літати

Скільки б не було грошей
Світ цей безмежний і дивовижний
Менший, ніж той, що наш був
Менший, ніж в пам'яті ти залишив

Приспів (двічі)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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