Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму

Драйвовий фільм про нелегальні перегони розбурхав громадськість майже миттєво. Актори стали популярними, а виходу нової частини всі чекали з великим нетерпінням. Давайте поглянемо, як за 18 років змінилися актори, що знімалися у кінокартині.

Форсаж 8 встановив новий світовий рекорд за зборами у перший вікенд у світовому прокаті. Стрічці вдалося заробити понад 532 мільйонів доларів! Але від по-справжньому крутого першого фільму в новій частині мало що залишилося, хіба що незмінний Він Дізель. Хочете поглянути, як змінилися актори стрічки за ці роки?

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Джордана Брюстер

Джордана Брюстер у Форсажі

Актриса знімалася не у всіх частинах. Другу і третю їй довелося пропустити, бо тоді робота в кіно дуже сильно заважала навчанню, та й сама Джордана обіцяла батькам у що б то не стало закінчити інститут. Сьогодні 39-річну актрису можна побачити в американських серіалах і телешоу. У великому кіно (як і в Форсажі 8) актриса практично не приймає участі.

Джордана Брюстер 2019

Він Дізель

Він Дізель у Форсажі

Він Дізель дуже серйозно підійшов до зйомок у фільмі і пройшов спеціальну підготовку в школі каскадерів. Також на зйомках Він зблизився зі своєю коханою по фільму Мішель. Але через кілька місяців ідеальних стосунків пара розійшлася. Однак актори зізнавалися, що, незважаючи на розрив, дискомфорту під час зйомок вони не відчували. У 2009 році Він повернувся у Форсаж і виступив продюсером картини. За три роки Він став ще більшим і більш мужніми, а його м'язи міцнішими.

Він Дізель 2019

Мішель Родрігес

Мішель Родрігес у Форсажі

Мішель є старожилом всієї франшизи Форсажу. Актриса знялася у всіх його частинах і планує продовжити цю традицію до самої кульмінації історії фільму. В цьому році актрисі виповнилося 40 років. Хочеться відзначити, що на новорічні свята 2019 року вийшла фантастична картина "Аліта. Бойовий ангел" від режисера Джеймса Кемерона. У цьому фільмі Мішель виконає одну з головних ролей.

Мішель Родрігес 2019

Чед Ліндберг

Чед Ліндберг у Форсажі

Актор знявся всього лише в першій частині фільму, але його роль не залишилася непоміченою. Після виходу Форсажу Чеда стали активно запрошувати на зйомки у різних фільмів, а його кар'єра пішла в гору. Сьогодні 42-річний актор відомий за роллю Еша в серіалі Надприродне.

Чед Ліндберг 2019

Сунг Канг

Сунг Канг і Він Дізель у Форсажі

Життя Сунга Канга кардинально змінилося, коли його затвердили на роль в успішному фільмі Потрійний форсаж: Токійський дрифт (2006). Уже в 2007 році він грає в таких високобюджетних картинах як Міцний горішок 4.0 (2007) і Війна (2007), під час роботи над цими картинами, йому довелося попрацювати з такими зірками як Брюс Вілліс, Джет Лі та Джейсон Стетхем. Крім усього іншого Сунг продовжує зніматися і в інших проектах.

Сунг Канг 2019

Галь Гадот

Галь Гадот у Форсажі

Галь Гадот – ізраїльська актриса і модель, яка отримала світову популярність, виконавши роль супергероїні Чудо-жінки в комікс-блокбастерах Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості і Чудо-жінка. Акторська біографія Галь, за словами самої актриси, це суцільні повороти зі щасливими випадковостями. Девізом зірки стала фраза "Рухайся завжди вперед, щастя чекає за поворотом!".

Галь Гадот 2019

Пол Вокер

Пол Вокер у Форсажі

Брайан О'Коннер (герой Пола) спочатку був копом, якому доручили зловити банду Домініка (Він Дізель). Спочатку він начебто збирається ловити злодіїв, але потім передумує, а після і сам втягується в розбійне життя. У 2013 році актор Пол Вокер, який виконував цю роль, загинув у автокатастрофі.

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