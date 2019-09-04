Хранителі: трейлер і дата виходу серіалу за коміксами DC

Стало відомо, на коли запланована прем'єра серіалу Хранителі (Watchmen), яка базується на коміксах DC від Алана Мура та Дейва Гіббонса. Дивіться трейлер та дізнавайтесь дату виходу серіалу на Радіо МАКСИМУМ.

Стало відомо, на коли запланована прем'єра серіалу Хранителі (Watchmen), яка базується на коміксах DC від Алана Мура та Дейва Гіббонса. Дивіться трейлер та дізнавайтесь дату виходу серіалу на Радіо МАКСИМУМ.

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Телеканал HBO потішив шанувальників коміксів DC промо з датою виходу серіалу Хранителі (Watchmen). Виявилось, що нова екранізація вийде вже зовсім скоро, а саме 20 жовтня.

Сюжет серіалу розгортається вже після подій коміксів та стрічки Зака Снайдера. Головною лінією стане конфлікт поліцейських з людьми з культу Роршаха у масках. Головні ролі виконали: Реджина Кінг, Джеремі Айронс, Джин Смарт та інші.

Хранителі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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