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Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу

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Місця зйомок 3 сезону серіалу Дуже дивні справи - фото 1
Місця зйомок 3 сезону серіалу Дуже дивні справи

Третій сезон серіалу "Дуже дивні справи" нещодавно вийшов на екранах, однак вже встиг викликати чималий шквал емоцій та коментарів. І поки в мережі більшає мемів, то один з американців вирішив показати місця зйомок улюбленого серіалу. Зацініть!

Двоє мешканців Орландо вирішили дослідити локації зйомок 3-го сезону серіалу "Дуже дивні справи", і вийшло це доволі круто!

І ще: Дуже дивні справи та Форма води: Сімпсони знімуть епізод за мотивами популярних стрічок

Оллі Мей та Джастін Спарапані проїхали до Джорджії та взялись за пошуки магазинів, вулиць, школи Хоакінса та саме того торгового центру Старкорт, які постійно показували у серіалу. Для посилення ефекту вони видрукували кадри з "Дуже дивних справ" та зробили фото на всіх місцях. Це варто побачити:

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342332

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342333

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342334

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342335

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342336

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342337

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342338

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342339

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342340

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342341

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342342

Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу - фото 342343

Джерело фото: instagram.com/justin.sparapani

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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