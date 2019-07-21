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Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
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Третій сезон серіалу "Дуже дивні справи" нещодавно вийшов на екранах, однак вже встиг викликати чималий шквал емоцій та коментарів. І поки в мережі більшає мемів, то один з американців вирішив показати місця зйомок улюбленого серіалу. Зацініть!
Двоє мешканців Орландо вирішили дослідити локації зйомок 3-го сезону серіалу "Дуже дивні справи", і вийшло це доволі круто!
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Оллі Мей та Джастін Спарапані проїхали до Джорджії та взялись за пошуки магазинів, вулиць, школи Хоакінса та саме того торгового центру Старкорт, які постійно показували у серіалу. Для посилення ефекту вони видрукували кадри з "Дуже дивних справ" та зробили фото на всіх місцях. Це варто побачити:
Джерело фото: instagram.com/justin.sparapani
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