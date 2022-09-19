Хоробрі міста: Alyona Alyona випустила потужний трек про Маріуполь

Alyona Alyona презентувала кліп на нову щемливу пісню "Маріуполь" у рамках проєкту "Хоробрі міста". Це варто побачити!

Відома українська реперка Alyona Alyona записала особливий трек під назвою "Маріуполь", який пробирає до мурах. Пісню було створено у рамках проєкту "Хоробрі міста" від Ukraїner. У щемливому кліпі ж можна побачити квітучий Маріуполь до і понищене місто Марії після вторгнення російських окупантів.

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Через вісім років після звільнення від проросійських бойовиків Маріуполь знову окупований. Сьогодні ми знову боремося за його повернення. Боремося за атмосферне Азовське узбережжя й вихід до набережної через залізничні колії. За маріупольську Вежу, за фестивалі й фонтани. За унікальний храм, оздоблений петриківським розписом. За Драматичний театр, серце Маріуполя, яке сьогодні болить усій Україні. За "Азовсталь" і її оборонців – воїнів-титанів, які мужньо чинили опір окупантам. За кожного маріупольця, що розповідає світові й всіма своїми діями доводить, що Маріуполь – це Україна, – йдеться в описі до відео.

Alyona Alyona – Маріуполь, дивіться кліп онлайн:

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