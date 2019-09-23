Honda S2000 майже без пробігу продають за ціною Porsche 911

Honda S2000 продають за майже 100 тисяч доларів

На онлайн-аукціоні eBay продають родстер Honda S2000 з пробігом усього 153 кілометри. За автомобіль 2009 року продавець хоче отримати 99 тисяч доларів. Для порівняння, ціна Porsche 911 Carrera у США складає 91 100 доларів.

Виставлений на продаж автомобіль перебуває в прекрасному стані і ніколи не ставився на облік. Родстер пофарбований в оригінальний колір Berlina Black, що поєднується з чорним салоном, оснащений ксеноновими фарами, кондиціонером, електроприводом кришки багажника, круїз-контролем і мультимедійною системою з вісьмома динаміками.

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Схоже, цей автомобіль вже намагалися продати на початку року за ціною вдвічі меншою від тієї, що заявлена ​​зараз.

Під капотом S2000 встановлена ​​рядна "четвірка" об'ємом два літри, що видає 241 кінську силу і 206 Нм крутного моменту. Вона пов'язана з шестиступеневою "механікою", яка через диференціал підвищеного тертя передає тягу на задні колеса. За паспортом такий автомобіль може розганятися до "сотні" за 6,1 секунди і досягати максимальних 240 кілометрів на годину.

Раніше на заході в Японії, присвяченому ювілею S2000, була помічена, мабуть, найдивніша в історії модифікація родстера. Автомобіль з прозорим кузовом побудували для виставок, щоб наочно показати відвідувачам, як працюють всі його деталі.

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