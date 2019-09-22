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В Україні продано найдорожчі в історії машини

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В Україні продано найдорожчі в історії машини - фото 1

Стало відомо, яким авто надають перевагу наші земляки. Так, українці в цьому році купили автомобілі, які не можуть собі дозволити європейці через неймовірно високу вартість.

Українці стали купувати більше нових автомобілів. Як зазначається, цього літа в Україні було зафіксовано зростання продажів нових автомобілів на 18%. Дилери заявили, що реалізували майже 23 тисячі нових автомобілів.

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Найпопулярнішим авто в Україні за підсумками 3-х літніх місяців 2019 року став KIA Sportage.

KIA Sportage 2019 - фото 356587
KIA Sportage 2019

ТОП-10 найбільш затребуваних авто серед українців

  1. KIA Sportage,
  2. RENAULT Duster,
  3. RENAULT Logan,
  4. TOYOTA RAV4,
  5. RENAULT Sandero,
  6. TOYOTA Land Cruiser Prado,
  7. SKODA Octavia,
  8. HYUNDAI Tucson,
  9. NISSAN Qashqai
  10. TOYOTA Camry.

Найдорожчим придбанням українців став броньований Mercedes-Benz S600. Його купили за ціною більш ніж 800 тисяч доларів.

Броньований Mercedes-Benz S600 - фото 356588
Броньований Mercedes-Benz S600

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Джерело: autoconsulting
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