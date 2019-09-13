В Японії знайшли повністю прозору Honda S2000: виглядає ефектно

На заході в Японії, присвяченому ювілею Honda S2000, зауважили, мабуть, найдивнішу в історії модифікацію популярного родстера. Вона має повністю прозорий кузов.

Цього року автомобілю, який всього за 10 років серійного виробництва встиг отримати статус культового, виповнилося 20 років. На честь цього шанувальники марки зібралися на японській трасі Twin Ring Motegi, щоб особисто поспілкуватися з представниками компанії, які брали участь у створенні родстера.

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Спеціально до цього заходу Honda привезла найбільш незвичайну в історії модифікацію S2000 з повністю прозорим кузовом. Через панелі можна розглянути кожну, навіть найменшу деталь, завдяки якій родстер функціонує.

Цей виставковий автомобіль був побудований інженерами Honda спеціально для заходів, на яких публіці показували родстер S2000. Він дозволяв наочно продемонструвати рівень технологічного оснащення спорткара.

При цьому автомобіль – не просто шоу-кар, а повністю робоча модель, яка відрізняється від стокової версії тільки кузовними панелями. Прозору S2000 можна запустити та проїхатися на ній, але Honda намагається робити це якомога рідше. Компанія хоче якомога довше зберегти цю модифікацію автомобіля. Крім того, відмити від пилу такий автомобіль значно складніше, ніж звичайний.

Родстер S2000 побудували спеціально до ювілею компанії, 20 років тому. Він протримався на ринку 10 років, але у 2009 році керівництво прийняло рішення припинити виробництво. Наостанок випустили кілька спеціальних, "прощальних" версій.

Одну з них з пробігом всього у 146 кілометрів виставили на торги цієї зими – за тиждень до закінчення аукціону вартість родстера вже становила 50 000 доларів, при тому, що новий родстер коштує близько 35 тисяч доларів.

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