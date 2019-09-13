На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Японії знайшли повністю прозору Honda S2000: виглядає ефектно
-
- 46
На заході в Японії, присвяченому ювілею Honda S2000, зауважили, мабуть, найдивнішу в історії модифікацію популярного родстера. Вона має повністю прозорий кузов.
Цього року автомобілю, який всього за 10 років серійного виробництва встиг отримати статус культового, виповнилося 20 років. На честь цього шанувальники марки зібралися на японській трасі Twin Ring Motegi, щоб особисто поспілкуватися з представниками компанії, які брали участь у створенні родстера.
Актуально: Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
Спеціально до цього заходу Honda привезла найбільш незвичайну в історії модифікацію S2000 з повністю прозорим кузовом. Через панелі можна розглянути кожну, навіть найменшу деталь, завдяки якій родстер функціонує.
Цей виставковий автомобіль був побудований інженерами Honda спеціально для заходів, на яких публіці показували родстер S2000. Він дозволяв наочно продемонструвати рівень технологічного оснащення спорткара.
При цьому автомобіль – не просто шоу-кар, а повністю робоча модель, яка відрізняється від стокової версії тільки кузовними панелями. Прозору S2000 можна запустити та проїхатися на ній, але Honda намагається робити це якомога рідше. Компанія хоче якомога довше зберегти цю модифікацію автомобіля. Крім того, відмити від пилу такий автомобіль значно складніше, ніж звичайний.
Родстер S2000 побудували спеціально до ювілею компанії, 20 років тому. Він протримався на ринку 10 років, але у 2009 році керівництво прийняло рішення припинити виробництво. Наостанок випустили кілька спеціальних, "прощальних" версій.
Одну з них з пробігом всього у 146 кілометрів виставили на торги цієї зими – за тиждень до закінчення аукціону вартість родстера вже становила 50 000 доларів, при тому, що новий родстер коштує близько 35 тисяч доларів.
Читайте також: Mercedes-Benz представив розкішний Vision EQS
-
17:22Найсмачніша вечеря за 15 хвилин: покроковий рецепт
-
17:14Навіщо жертвувати ниркою: Honor висміяв нові iPhone 11 Pro
-
17:04ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
16:53Серіали, які чіпляють з першого ж кадру
-
16:41В Японії знайшли повністю прозору Honda S2000: виглядає ефектно
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:30Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
16:21Прикраси, які дуже подобаються чоловікам на жінках
-
16:14Меган Маркл представила колекцію ділового одягу
-
15:52Науковці вразили заявою про бідність
-
15:35Дженніфер Лопес повторила образ Селін Діон
-
15:14Смартфони на Android отримали одну з ключових фішок iOS
-
15:027 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
14:55Усик кумедно запросив на свій бій у Чикаго (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Український лоукостер SkyUp відкриває авіарейси в ОАЕ зі Львова, Запоріжжя та Харкова
-
14:12Жителі Балтимора встановили надувну статую Трампа у вигляді щура: фото
-
13:44Привітання з Днем програміста: прикольні побажання зі святом 13 вересня
-
13:29Леся Нікітюк розбурхала мережу розкішними грудьми
-
13:10Don't call me angel: Майлі Сайрус, Лана Дель Рей та Аріана Гранде випустили спільний кліп
-
12:50Телескоп Hubble зняв нове приголомшливе фото Сатурна
-
12:26Audi показала прототип незвичайного авто без фар, дорогу якому освітлюють дрони: відео
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:55Зірка серіалу Школа Ліза Василенко показала голе фото у пікантній позі
-
11:54Свято музики та благородного смаку: ТМ KOKTEBEL запрошує на фестиваль Odessa JazzFest
-
17:04ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
16:30Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
15:027 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:15П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день
-
07:18Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple