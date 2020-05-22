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Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото

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Даша у фіналі шоу Холостяк 10 - фото 1
Даша у фіналі шоу Холостяк 10

Проєкт Холостяк 10 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 22 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Макс Михайлюк вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Даша та Дана, і саме вони поборються за серце парубка. До вашої уваги біографія та особисті фото Даші.

Даша Ульянова – біографія учасниці Холостяк 10

  • Прізвище: Ульянова
  • Вік: 23 роки
  • Знак зодіаку: Близнюки
  • Місто: Кривий Ріг
  • Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно

Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.

І ще: Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць

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Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405746

У.

Шлях Даші на проєкті

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Фото Даші з Максом

Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405752
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405741
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405744
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405745

Найкращі фото Даші з Instagram

Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405740
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405739
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405742
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405743
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405747
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405748
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405749
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405751
Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото - фото 405753
Джерело всіх фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читайте також: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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