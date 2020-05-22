Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото

Проєкт Холостяк 10 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 22 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Макс Михайлюк вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Даша та Дана, і саме вони поборються за серце парубка. До вашої уваги біографія та особисті фото Даші.

Даша Ульянова – біографія учасниці Холостяк 10

Прізвище : Ульянова

: Ульянова Вік : 23 роки

: 23 роки Знак зодіаку : Близнюки

: Близнюки Місто : Кривий Ріг

: Кривий Ріг Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно

Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.

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Шлях Даші на проєкті

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Фото Даші з Максом

Найкращі фото Даші з Instagram

Джерело всіх фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

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