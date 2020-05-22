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Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото
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Проєкт Холостяк 10 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 22 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Макс Михайлюк вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Даша та Дана, і саме вони поборються за серце парубка. До вашої уваги біографія та особисті фото Даші.
Даша Ульянова – біографія учасниці Холостяк 10
- Прізвище: Ульянова
- Вік: 23 роки
- Знак зодіаку: Близнюки
- Місто: Кривий Ріг
- Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно
Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.
І ще: Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць
З .
У.
Шлях Даші на проєкті
Д
Фото Даші з Максом
Найкращі фото Даші з Instagram
Джерело всіх фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Читайте також: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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