Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною

На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн четвертий епізод від 13 листопада.

У 4 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина влаштує перевірку знімальним майданчиком хлопцям, які продовжили боротися за її серце. 31-річна акторка вірить, що знайде супутника для життя на проєкті.

Холостячка 4 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 13.11.2020

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Холостячка 1 сезон 4 випуск: учасники поринуть в життя Ксенії Мішиної

Поцілунок з іншим: як відреагують хлопці?

Усім відомо, що Ксенія Мішина – успішна й популярна українська актриса. 31-річна красуня багато свого часу проводить на знімальних майданчиках, але і це ще не все. Їй ще й доводиться зніматися з різними партнерами, цілуватися з ними та навіть брати участь у секс-сценах. Тож Ксенія вирішила перевірити, чи готові хлопці до особливостей роботи холостячки. Для цього вона запросила їх на знімальний майданчик. Хто не впорається з емоціями, коли бачитиме як Мішина цілується з іншим?

На цьому холостячка вирішила не зупиняти перевірку для хлопців. Вона запросила їх на урок сценічного бою. Майстер-клас закінчиться тим, що учасникам потрібно буде нібито ударити Мішину об стіл. Зауважимо, що практично всі учасники відмовляться зробити це. Ймовірно, вони пам'ятають про те, що попередніх стосунках актрису бив коханий. Але Назар вирішив виділитися, виконавши завдання. Він обґрунтував це тим, хто "хтось повинен показати свої яйця". Цікаво, як до цього поставиться Ксенія Мішина.

Пресконференція зірве всі маски з учасників

Але це ще не все. Шокує глядачів пресконференція, яка відбудеться наприкінці випуску. Мішина підготувала для Андрія Шатирка, Ігоря, Назара й Іллі випробування журналістами. Чому вона обрала цих учасників? А тому, що стосовно кожного з них у неї є певні сумніви. Ксенія підозрює, що Шатирко бере участь у проєкті, щоб піарити себе; Ігор непримітний, тож спілкування з журналістами допоможе трохи розкрити його сутність; Ілля вражає своєю дещо нудною поведінкою, тож Мішина не впевнена в щирості його почуттів; а Назар бентежить тим, що завжди намагається говорити холостячці лише те, що вона хоче почути. Тож, чим завершиться скандальна пресконференція, – дивіться у випуску!

У 4 випуску шоу Холостячка реаліті покинули... інформація оновлюється.

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