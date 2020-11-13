На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
- 78
На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн четвертий епізод від 13 листопада.
У 4 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина влаштує перевірку знімальним майданчиком хлопцям, які продовжили боротися за її серце. 31-річна акторка вірить, що знайде супутника для життя на проєкті.
Холостячка 4 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 13.11.2020
відео з'явиться пізніше...
Це цікаво: Холостячка 2020: дивитись онлайн 3 випуск шоу з Ксенією Мішиною
Холостячка 1 сезон 4 випуск: учасники поринуть в життя Ксенії Мішиної
Поцілунок з іншим: як відреагують хлопці?
Усім відомо, що Ксенія Мішина – успішна й популярна українська актриса. 31-річна красуня багато свого часу проводить на знімальних майданчиках, але і це ще не все. Їй ще й доводиться зніматися з різними партнерами, цілуватися з ними та навіть брати участь у секс-сценах. Тож Ксенія вирішила перевірити, чи готові хлопці до особливостей роботи холостячки. Для цього вона запросила їх на знімальний майданчик. Хто не впорається з емоціями, коли бачитиме як Мішина цілується з іншим?
На цьому холостячка вирішила не зупиняти перевірку для хлопців. Вона запросила їх на урок сценічного бою. Майстер-клас закінчиться тим, що учасникам потрібно буде нібито ударити Мішину об стіл. Зауважимо, що практично всі учасники відмовляться зробити це. Ймовірно, вони пам'ятають про те, що попередніх стосунках актрису бив коханий. Але Назар вирішив виділитися, виконавши завдання. Він обґрунтував це тим, хто "хтось повинен показати свої яйця". Цікаво, як до цього поставиться Ксенія Мішина.
Пресконференція зірве всі маски з учасників
Але це ще не все. Шокує глядачів пресконференція, яка відбудеться наприкінці випуску. Мішина підготувала для Андрія Шатирка, Ігоря, Назара й Іллі випробування журналістами. Чому вона обрала цих учасників? А тому, що стосовно кожного з них у неї є певні сумніви. Ксенія підозрює, що Шатирко бере участь у проєкті, щоб піарити себе; Ігор непримітний, тож спілкування з журналістами допоможе трохи розкрити його сутність; Ілля вражає своєю дещо нудною поведінкою, тож Мішина не впевнена в щирості його почуттів; а Назар бентежить тим, що завжди намагається говорити холостячці лише те, що вона хоче почути. Тож, чим завершиться скандальна пресконференція, – дивіться у випуску!
У 4 випуску шоу Холостячка реаліті покинули... інформація оновлюється.
Читайте також: Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 4 випуск, хто покинув шоу
-
19:12Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження
-
18:56Влада Седан потішила гарячими знімками в шкіряному вбранні
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
18:24Ці знаки Зодіаку завжди і всюди запізнюються
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:10Гороскоп на 14 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як правильно обрати своє хобі: три правила
-
17:43Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять?
-
17:24Чому люди все ще відмовляються носити маски?
-
17:14Ми промахнулися: в Apple поділилися секретами розробки фірмового процесора M1
-
16:52Фото вогонь: Надя Дорофєєва показала себе у новому іміджі
-
16:42Щоночі до будинку канадця приходять дикі єноти: причина вас зворушить до сліз
-
16:22PUBG Mobile: в Індії випустять незвичну версію популярної гри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
15:51Як нестача сну пов'язана з негативним життєвим досвідом
-
15:42У Netflix пояснили, чому закривають серіали після першого сезону
-
15:25Сексуальна Тіна Кароль у блакитних колготах звабила мережу
-
15:09Електрокар Volkswagen "намалювали" у небі за допомогою тисячі дронів: відео
-
14:51Google позбавить смартфони Pixel головної переваги
-
14:32Фанати Джонні Деппа вимагають прибрати Ембер Херд з Аквамена 2
-
14:16Найшвидший суперкар Ferrari показали на офіційних фото
-
13:56Що подивитися у п'ятницю 13-го: три моторошних фільми
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада
-
07:23Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
- 11 листопада
-
21:40ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
20:20Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
- 10 листопада
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх