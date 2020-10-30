Холостячка 2020: дивитись онлайн 2 випуск шоу з Ксенією Мішиною

На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн другий епізод від 30 жовтня!

У 2 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина вже знайома з усіма хлопцями, які будуть боротись за її серце. 31-річна акторка вірить, що знайде супутницю для життя на проєкті.

Холостячка 2 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 30.10.2020

Відео додається...

Це цікаво: Холостячка 2020: дивитись онлайн 1 випуск шоу з Ксенією Мішиною

Холостячка 2 випуск 1 сезон: Ксенія вирушить на перші індивідуальні побачення

Перші конфлікти серед учасників

Вже на першому тижні життя в будинку між чоловіками почалися сварки. Між Артемом Шепелем і Сергієм Кирієнком сталася словесна перепалка, після чого Артем сильно вдарив суперника. Щоб розв'язати конфлікт, ведучому Григорію Решетніку довелося провести профілактичну бесіду про те, що подібні ситуації неприпустимі в проєкті. Зрештою, учасники прийшли в реаліті, щоб спробувати побудувати кохання з Ксенією Мішиною, а не з'ясовувати стосунки один з одним. Чи дослухаються хлопці до Григорія?

Учасники зроблять презентації побачень для Ксенії

Щоб вирішити, хто піде на індивідуальні побачення, Григорій вигадав спеціальну гру. Кожен учасник повинен був зробити презентацію побачення для Ксенії, а дівчина мала вибрати три найкращих. Інтрига полягала в тому, що дівчина не знала, яка презентація кому належить і вибирала не чоловіка, а його ідею. І за дивним збігом обставин першим на індивідуальне побачення вирушив Андрій Рибак – володар бутоньєрки першого враження.

Побачення в стилі П'ятдесяти відтінків сірого

Андрій запропонував Ксенії провести вечір, як головні герої фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Пара політала на вертольоті над Києвом, після чого на Андрія і Ксенію чекала романтична вечеря. Однак приємну атмосферу побачення зіпсувало зізнання Андрія в тому, що він сумнівається, чи брати участь в проєкті далі. Для коміка такий знімальний процес і атмосфера в будинку стали справжнім випробуванням, і він не впевнений, чи зможе витримати ще. Ксенія Мішина зізналася, що їй щиро подобається Андрій і дала йому час подумати до церемонії троянд. Яке ж рішення прийме учасник? І з ким ще Ксенія Мішина поїде на індивідуальне побачення?

У 2 випуску шоу Холостячка реаліті покинув...

Інформація оновлюється...

Читайте також: Холостячка: Ксенія Мішина розкрила подробиці шоу