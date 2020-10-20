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Холостячка: Ксенія Мішина розкрила подробиці шоу

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Ксенія Мішина - фото 1
Ксенія Мішина / facebook

Актриса і головна героїня романтичної реаліті Холостячка Ксенія Мішина розповіла про деякі моменти шоу. 23 жовтня об 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра романтичної передачі.

Табу на шоу

До якихось інтимних стосунків, поцілунків я доволі серйозно ставлюся. Тому я для себе вирішила, що буду слідувати виключно своїм бажанням і своїм почуттям. Якщо я захочу поцілувати певного чоловіка, я це зроблю.

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Конфлікти з чоловіками

Були звичайно неприємні ситуації, хтось себе дуже емоційно показував, були й агресивні моменти. Я вже попрощалася з цим чоловіком.

Холостячка: Ксенія Мішина розкрила подробиці шоу - фото 431105

Фаворити

Звичайно є. У мене кілька фаворитів. Але кожен раз чоловік відкривається з нової сторони. Іноді я йду на побачення і думаю, що щось тут не те. І тут раптом все складається неймовірно, чоловік показує себе з такого боку, що я просто зачарована. І у мене з'являється новий фаворит.

Сюрпризи від чоловіків

У будинку є магазин, нас туди іноді пускають. Там є продавчиня Валя, у неї є мобільний телефон, сир і ковбаса. Учасники можуть за ці 4 хвилини встигнути зателефонувати комусь і розповісти, що потрібно купити або зробити. Нам ще звичайно багато в чому допомагають сценаристи, режисери. Діставати телефон, замовляти щось, домовлятися, щоб щось кудись привезли. Нас тримають в тонусі.

Холостячка: Ксенія Мішина розкрила подробиці шоу - фото 431106

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Джерело: obozrevatel
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