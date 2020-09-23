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Холостячка 2020: відома дата виходу романтичного реаліті з Ксенією Мішиною

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коли почнеться шоу "Холостячка" - фото 1
коли почнеться шоу "Холостячка"

Незабаром стартує новий сезон шоу "Холостяк" у зміненому форматі. Це буде прем'єра романтичного реаліті-шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною. Читайте далі та дізнайтеся, коли можна дивитися перший випуск шоу "Холостячка".

Глядачам шоу "Холостяк" приготували новий сезон проєкту – "Холостячка". Тут не буде головного героя, а буде головна героїня – акторка Ксенія Мішина.

Цей сезон розпочнеться 23 жовтня, у п'ятницю, о 19:00 на телеканалі СТБ.

У проєкті "Холостяк" головний герой роздавав дівчатам троянди, а у "Холостячці" Ксенія Мішина чіплятиме чоловікам бутоньєрки. Всього учасників буде 15.

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Також організація побачень, ініціативи зустрічей будуть йти від чоловіків, які змагатимуться за серце Ксенії. Акторка наважилася на участь у шоу, адже вважає, що кохання можна зустріти й на шоу, якщо це дійсно справжні почуття.

Незмінним залишається ведучий шоу – Григорій Решетник, який допомагатиме Ксенії з вибором чоловіка її серця.

Чим відома Ксенія Мішина?

  • Професія: Українська акторка, відома за роллю у серіалі "Кріпосна". Ще Ксенія перемогла у проєкті "Танці з зірками".
  • Вік: 30 років
  • Місто: Народилася у Севастополі. Зараз мешкає у Києві.
  • Сім'я: Є син Платон, якому 8 років.

Дивитися онлайн тизер шоу "Холостячка":

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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