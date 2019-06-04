Холлі Беррі у ванні спокусила шанувальників

52-річна актриса Холлі Беррі заінтригувала фанатів знімком з ванної. Зірка Голлівуду прикрилася однією лишень книжкою!

Минуло трохи більше місяця з того часу, як Холлі Беррі дражнила нас провокаційними фото. Зосередившись на просуванні Джона Віка 3, зірка публікувала в Instagram-акаунті кадри з фільму, відеоролики з тренуваннями і знімки з прем'єри бойовика. Однак промо-тур закінчився, і актриса знову поділилася знімком з ванної кімнати.

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Нове фото вийшло своєрідним сиквелом до квітневого посту Холлі Беррі, на якому її запам'ятали у ванні з бульбашками. Цього разу актриса взяла з собою книгу, якою вправно прикрила груди.

"Я вважаю, що найкращий спосіб подбати про себе – це розслабитися у ванні з гарною книгою. І дебют Францізско Канту "Лінія стає річкою" – один з моїх фаворитів", – написала зірка. Вона також попередила, що це читання не з легких, тому, якщо шанувальники схожі на неї, їм теж знадобиться келих вина і ароматичні свічки, щоб подужати цю книгу.

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