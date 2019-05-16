Творці Джона Віка показали тренування стрільби Холлі Беррі: відео

Творці серії фільмів "Джон Вік" показали тренування стрільби голлівудської актриси Холлі Беррі для зйомок у третій частині відомого бойовика.

Бекстейдж-відео зі зйомок стрічки "Джон Вік 3: Парабелум" було опубліковано в Twitter. Ролик набрав майже 2 мільйони переглядів. У відео показані кадри з тренувань 52-річної кінозірки, яку навчали тактичної стрільби з гвинтівкою і пістолетом.

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Відзначимо, у продовженні відомої саги про життя колишнього найманого вбивці Беррі виконала роль Софії – випадкової напарниці Джона Віка у виконанні Кіану Рівза, яка допомагає герою пережити ніч в Нью-Йорку.

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