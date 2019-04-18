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Жінка-кішка: Холлі Беррі показала відверте нічне фото (18+)

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Холлі Беррі забула про білизну - фото 1
Холлі Беррі забула про білизну / instagram.com/halleberry

Відома акторка Холлі Беррі здивувала фанатів спокусливим фото без білизни. Жінка вкотре довела, що можна чудово виглядати у будь-якому віці!

52-річна американська акторка Холлі Беррі активно працює над собою та веде чесний профіль в соцмережі Instagram. Там жінка ділиться порадами, реальними фото та мотивує фанатів, тому не дивно, що за нею стежать понад 4,9 млн користувачів. Нещодавно Холлі заінтригувала підписників фото у джинсовій куртці поверх голого тіла, викликавши шквал компліментів та вподобань.

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"У пошуках пізнього перекусу", - весело прокоментувала зірка знімок, який вподобали понад 200 тисяч осіб. Варто наголосити, що у своєму віці Беррі може позмагатись за розкішним виглядом з Монікою Беллуччі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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