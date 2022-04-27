"Довго не хотів говорити": Ектор Хіменес-Браво розчулив своєю історією про Україну

Популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво залишається в Україні, де усіляко намагається підтримувати українців та наших військово. Нещодавно кулінар розповів власну історію та зізнався, що теж мав дім в Ірпені, місті, яке жахливо постраждало від окупантів.

50-річний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво чітко визначив власну патріотичну позицію з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Він продовжує працювати у власних закладах та готує для поліції, біженців, пенсіонерів та армії. А також активно висвітлює ситуацію та ділиться думками на своєму профілі в інстаграмі, де в Ектора понад мільйон підписників.

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Нещодавно відомий кухар вирішив написати про особисте та відповісти на коментарі "Екторе, вам не зрозуміти, у нас забрали нашу домівку".

Довго не хотів про це говорити, але мій будинок був також в Ірпені. Там немає електрики, води. Я сумую за лісом, де гуляв з собаками Незабаром буде 13 років, як я приїхав на екскурсію у Київ. Прогулявся по Андріївському спуску, познайомився з найдобрішими людьми у світі. З українцями. В цій країні я прожив чверть свого життя. Тут я знайшов друзів. Тут я знайшов другу половинку. Я привозив у Київ маму з Колумбії та хвалився, яка гарна Україна, – розпочав він.

Ектор пояснив, що звання найвідомішого кулінара України далось йому дуже складно, адже його місце могли б зайняти тисячі українських кухарів.

Пройшло 13 років, а я і не помітив, як Україна стала моїм домом. А я – на половину українцем. Я не дуже добре говорю українською, оскільки знаю ще 4 мови. Але хочу, щоб ви знали: Україна – мій дім. На щастя, мій дім в Ірпені вцілів. Але Україна проливає кров. За неї я більше турбуюсь, ніж за куски металу та 2 поверхи бетону. Я буду боротись за свій дім до самого кінця, допоки ми не поїдемо відкривати ресторан у Криму. Слава Україні! Слава усім захисникам, хто захищає цю священну землю! Ми переможемо! – наголосив Ектор.

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