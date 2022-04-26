Оззі Осборн вирішив поселити біженців з України у своєму особняку

Раніше стало відомо, що Бенедикт Камбербетч готовий прийняти у своєму помешканні українських біженців. Тепер же приклад актора наслідував й рок-музикант Оззі Осборн.

Як пише Daily Mail, артист Оззі Осборн разом зі своєю дружиною Шерон вирішили долучитися до допомоги тим українцям, які рятуються від війни за кордоном. Ба більше, зіркова пара готова поселити біженців у своєму маєтку, який придбали у 1993 році.

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Так, Оззі та Шерон Осборн планують надати прихисток двом сім'ям з України. Щоправда, подружжя стикнулося з британською бюрократією, яка загальмувала процес. Однак вони сподіваються, що скоро це вирішиться і українські сім'ї розмістяться в особняку в Бакінгемширі.

Оззі дуже відомий в Україні, я думаю, вони були б щасливими, – додала Шерон.

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