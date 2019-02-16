Хочете швидко вивчити англійську? Ось вам несподіваний спосіб

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Під час тесту вчені спостерігали підвищену активність в гіпокампі людини - фото 1
Під час тесту вчені спостерігали підвищену активність в гіпокампі людини / Hello Blogger

Вчені звернулися до методу навчання під час сну і довели, що люди можуть вивчати нову інформацію уві сні. Як це зробити?

Під час денного сну 41 добровольцю програвали записи словесних пар і спостерігали за мозковою активністю за допомогою електроенцефалограми. Пара слів складалася з одного знайомого і одного вигаданого слова (наприклад, "будинок" і "Тофер").

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Після сну добровольцям називали одне з вигаданих слів і питали, чи може предмет, який воно позначає, поміститися у взуттєву коробку. Як виявилося, люди дійсно отримали деякі асоціації, якщо прослухали пари слів кілька разів під час глибокого сну.

Під час тесту вчені спостерігали підвищену активність в гіпокампі (області мозку, що грає ключову роль в пам'яті і навчанні), а також у пов'язаних з промовою областях мозку. Примітно, що ці ж ділянки мозку активні під час звичайного навчання.

Вчені звернулися до методу навчання під час сну - фото 308010
Вчені звернулися до методу навчання під час сну

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Джерело: medicalnewstoday
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