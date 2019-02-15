Експерти розповіли, чому потрібно відмовитися від жувальних гумок

Фахівці назвали продукти, які вкрай негативно впливають на здоров'я ваших зубів. І, якщо ви зараз жуєте гумку – негайно припиніть це робити, аби не стати пацієнтом стоматологів.

Жуйка, свіжовичавлені соки та газована вода можуть бути надзвичайно небезпечними для зубів. Вони викликають хворобу, яка страшніше за карієс.

І ще: Названі найкращі напої для боротьби з мігренню

Ерозія зубів – це явище, коли під дією харчових кислот руйнується захисний шар емалі. Причина цього – безконтрольне вживання кислих напоїв, жуйок і цукерок.

Фахівці рекомендують пити напої через трубочку / HealthyTeeth

Мінеральні компоненти емалі розчиняються під впливом газованої води, свіжих соків, кислих фруктів і червоного вина.

Якщо ви все ж не можете скоротити всі ці продукти у своєму раціоні, є дієвий спосіб, який допоможе уникнути ерозії зубів – пити всі ці напої через трубочку.

Читайте також: Цей солодкий смаколик зміцнює здоров'я