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Експерти розповіли, чому потрібно відмовитися від жувальних гумок

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Жувальні гумки негативно впливають на зубну емаль - фото 1
Жувальні гумки негативно впливають на зубну емаль

Фахівці назвали продукти, які вкрай негативно впливають на здоров'я ваших зубів. І, якщо ви зараз жуєте гумку – негайно припиніть це робити, аби не стати пацієнтом стоматологів.

Жуйка, свіжовичавлені соки та газована вода можуть бути надзвичайно небезпечними для зубів. Вони викликають хворобу, яка страшніше за карієс.

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Ерозія зубів – це явище, коли під дією харчових кислот руйнується захисний шар емалі. Причина цього – безконтрольне вживання кислих напоїв, жуйок і цукерок.

Фахівці рекомендують пити напої через трубочку - фото 307897
Фахівці рекомендують пити напої через трубочку / HealthyTeeth

Мінеральні компоненти емалі розчиняються під впливом газованої води, свіжих соків, кислих фруктів і червоного вина.

Якщо ви все ж не можете скоротити всі ці продукти у своєму раціоні, є дієвий спосіб, який допоможе уникнути ерозії зубів – пити всі ці напої через трубочку.

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