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Хоакін Фенікс в образі нового Джокера: перші фото

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Джокер: нові фото зі зйомок - фото 1
Джокер: нові фото зі зйомок / twitter.com/quotingfiIms

У мережі з'явились перші кадри зі зйомок нового фільму "Джокер", де головну роль зіграє Хоакін Фенікс.

Роль одного із найвідоміших антагоністів Бетмена завжди була доволі обговорюваною, тому цього разу шаленого зіграє Хоакін Фенікс, який прославився завдяки фільмам "Гладіатор", "Знаки", "Переступити межу" та інших.

І ще: Опубліковано відео зі зйомок нового Джокера

Фанати вже почали перейматись, чи вдасться 43-річному Хоакіну реалістично влитись у роль без надмірного привертання уваги, як це було з Джаредом Лето у "Загоні самогубців". І перші фото дають надію, що це Джокер і справді буде вартим уваги. Зацініть!

Нагадаємо, що фільм про Джокера з Хоакіном Феніксом повинен вийти на екрани 4 жовтня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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