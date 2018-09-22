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Опубліковано відео зі зйомок нового Джокера

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Хоакін Фенікс - фото 1
Хоакін Фенікс / nerdbot

На відео Хоакін Фенікс представлений не в стандартному образі Джокера, до якого звикли глядачі.

Режисер нового фільму про лиходія Джокера Тодд Філіпс опублікував відео, на якому актор Хоакін Фенікс позує в образі головного героя картини.

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Нагадаємо, що фільм про Джокера з Хоакіном Феніксом повинен вийти на екрани 4 жовтня 2019 року.

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Джерело: hollywoodreporter
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