Опубліковано відео зі зйомок нового Джокера

На відео Хоакін Фенікс представлений не в стандартному образі Джокера, до якого звикли глядачі.

Режисер нового фільму про лиходія Джокера Тодд Філіпс опублікував відео, на якому актор Хоакін Фенікс позує в образі головного героя картини.

І ще: Люди в чорному: перші фото зі зйомок з зірками "Месників"

Нагадаємо, що фільм про Джокера з Хоакіном Феніксом повинен вийти на екрани 4 жовтня 2019 року.

Читайте також: Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження