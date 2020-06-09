Хлопець, який відмовився від наркотиків, закохав у себе мережу: фото ДО і ПІСЛЯ

Юнак, який змінився після відмови від наркотиків, став зіркою мережі. Хлопець утримався 745 днів від вживання. Користувачі назвали його дуже привабливим.

На кадрах, які з'явилися на платформі Reddit, хлопець відображений в період, коли він вживав наркотики, і після відмови наркотичних речовин. У пості повідомляється, що юнак не вживав їх протягом 745 днів.

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Автор поста зазначив, що хлопець виглядав так, ніби вже мертвий. Зараз він нарешті почувається живим. На знімку після відмови від наркотиків хлопець помітно додав у вазі, його шкіра стала здоровою, а сам він молодшим. Пост всього за кілька годин набрав майже 100 тисяч лайків. Користувачі відзначили величезні зміни і написали, що пишаються силою волі і зусиллями хлопця.

Крім того, багато хто назвав юнака дуже привабливим і пожартували, що майже закохалися в нього по фотографії. Сам герой також написав в коментарі до посту. Він подякував за приємні слова і підтримку, а також зазначив, що не розраховував на таку популярність.

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