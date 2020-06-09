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Хлопець, який відмовився від наркотиків, закохав у себе мережу: фото ДО і ПІСЛЯ

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Хлопець, який відмовився від наркотиків, закохав у себе мережу: фото ДО і ПІСЛЯ - фото 1

Юнак, який змінився після відмови від наркотиків, став зіркою мережі. Хлопець утримався 745 днів від вживання. Користувачі назвали його дуже привабливим.

На кадрах, які з'явилися на платформі Reddit, хлопець відображений в період, коли він вживав наркотики, і після відмови наркотичних речовин. У пості повідомляється, що юнак не вживав їх протягом 745 днів.

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Хлопець, який відмовився від наркотиків, закохав у себе мережу: фото ДО і ПІСЛЯ - фото 408934

Автор поста зазначив, що хлопець виглядав так, ніби вже мертвий. Зараз він нарешті почувається живим. На знімку після відмови від наркотиків хлопець помітно додав у вазі, його шкіра стала здоровою, а сам він молодшим. Пост всього за кілька годин набрав майже 100 тисяч лайків. Користувачі відзначили величезні зміни і написали, що пишаються силою волі і зусиллями хлопця.

Крім того, багато хто назвав юнака дуже привабливим і пожартували, що майже закохалися в нього по фотографії. Сам герой також написав в коментарі до посту. Він подякував за приємні слова і підтримку, а також зазначив, що не розраховував на таку популярність.

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Джерело: reddit
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