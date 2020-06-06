Представники цих професій зраджують найчастіше

Як би це сумно не звучало, але слід змиритися з тим, що зрада у стосунках – річ доволі популярна. Настільки, що науковці присвячують їй усе нові й нові дослідження. Одне з них стосується кореляції професій і стрибків у гречку.

Нещодавно науковці довели, що схильність до адюльтеру корелює зі сферою діяльності. Для спостереження використали сайт знайомств для одружених людей AshleyMadison.

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У дослідженні взяли участь 1074 людини. Саме стільки відвідувачів сайту заповнили анонімні анкети, де розповіли про свої професії. На основі цього фахівці сайту склали два рейтинги, де виділили найпопулярніші професії серед чоловіків і жінок, які зраджують своїм офіційним партнерам.

ЖІНКИ

12 місце – політики.

11 місце – працівники сфери мистецтва і розваг: художники, дизайнери, музиканти і т.д.

10 місце – юристи.

9 місце – менеджери з продажу, особливо у сферах будівництва та сантехніки.

8 місце – фахівці з PR та маркетингу.

7 місце – IT-фахівці.

6 місце – працівниці роздрібної торгівлі та представниці готельного бізнесу.

5 місце – соціальні працівники.

4 місце – представниці сфери фінансів, бухгалтери.

3 місце – приватні підприємці.

2 місце – фахівці у сфері освіти: викладачі, вчителі.

1 місце – лікарі, медсестри. 23% респондентів працювали у галузі медицини.

Ізабелла Мізе, директор відділу комунікацій AshleyMadison, вважає, що таку велику кількість невірних представниць сфери охорони здоров'я можна пояснити тим, що їх робота пов'язана з постійним стресом. І позашлюбні задоволення – спосіб розслабитися.

ЧОЛОВІКИ

12 місце – соціальні працівники.

11 місце – фермери.

10 місце – працівники зі сфер мистецтва та розваг, дизайнери, художники, музиканти.

9 місце – професори, викладачі.

8 місце – юристи.

7 місце – лікарі.

6 місце – PR- і маркетинг-фахівці.

5 місце – фінансисти.

4 місце – продавці.

3 місце – приватні підприємці.

2 місце – IT-фахівці.

1 місце – гравці на біржі.

Раніше науковці виявили, що буквально штовхає чоловіків в обійми іншої. Дослідження показало, що гормон "обіймів" окситоцин робить чоловіків зацікавленішими у випадкових стосунках з нестабільними партнерами. Під впливом гормону представників сильної статі починають збуджувати невірні жінки. Відіграючи критично важливу роль у справі формування емоційних зв'язків, гормон окситоцин може змушувати чоловіків частіше стрибати в гречку. Причому саме під впливом цього гормону чоловіків починають збуджувати жінки, які самі схильні до зрад.

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