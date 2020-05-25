Хлопець подарував коханій на 30-річчя келих з курйозною помилкою у написі: фотофакт

28-річний Даніель Варею з британського міста Дентон замовив в подарунок для своєї дівчини Хайлі келих з гравіюванням: "З днем ​​народження, принцеса, люблю тебе безмежно". Однак з написом стався кумедний конфуз.

Як з'ясувалося, хлопець, роблячи замовлення через інтернет, випадково переплутав рядок для вітального тексту з вікном для повідомлення кур'єру. У підсумку на келиху з'явився такий напис: "Привезіть, будь ласка, подарунок до понеділка, якщо можливо, оскільки саме в цей день ми будемо відзначати її 30-річчя".

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Коли Хайлі отримала свій подарунок, вона відразу ж почала істерично сміятися. На щастя, дівчина поставилася до непорозуміння з гумором і сказала, що ніхто їй ще не дарував такого ідеального і шалено смішного подарунка.

"Келих мені принесли в упаковці, так що я не бачив, що всередині, поки Хайлі не розпакувала свій подарунок. Я не міг зрозуміти, чому вона так відреагувала? Вклав у подарунок всю душу і серце! Але коли вона показала мені напис, я був шокований", – зізнався Варею.

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