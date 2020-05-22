Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Американський співак зламав зуби кукурудзою на дрилі: епічне відео

  • 50
Джейсон Деруло - фото 1
Джейсон Деруло / instagram

Американський співак Джейсон Деруло вирішив скористатися лайфхаком з поїдання кукурудзи. Артист намагався з'їсти злак, нанизавши качан на обертовий дриль. Але щось пішло не так і відчайдух сточив передні зуби.

Так, Джейсон Деруло вирішив приєднатися до челенджу Corn Drill Challenge. На кадрах видно, як 30-річний співак підносить до рота качан кукурудзи, який крутиться на дрилі і починає його їсти.

І ще: Як не варто сидіти в машині: епічне відео

Але насолодитися йому не вдалося. Він вимикає дриль і по його здивованому виразу обличчя видно, що трапилося щось несподіване. Через секунду артист демонструє, що сталося. Виявилося, він об качан зламав собі передні зуби.

"Не намагайтеся це зробити", – підписав відео Деруло.

Читайте також: Онук знайшов архівні фото бабусі і дізнався правду, яку вона приховувала усе життя

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4918
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1588
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 356
Загрузка...
Новини