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Американський співак зламав зуби кукурудзою на дрилі: епічне відео
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Американський співак Джейсон Деруло вирішив скористатися лайфхаком з поїдання кукурудзи. Артист намагався з'їсти злак, нанизавши качан на обертовий дриль. Але щось пішло не так і відчайдух сточив передні зуби.
Так, Джейсон Деруло вирішив приєднатися до челенджу Corn Drill Challenge. На кадрах видно, як 30-річний співак підносить до рота качан кукурудзи, який крутиться на дрилі і починає його їсти.
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Але насолодитися йому не вдалося. Він вимикає дриль і по його здивованому виразу обличчя видно, що трапилося щось несподіване. Через секунду артист демонструє, що сталося. Виявилося, він об качан зламав собі передні зуби.
"Не намагайтеся це зробити", – підписав відео Деруло.
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