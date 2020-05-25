Хлопець втратив сендвіч і став зіркою Reddit (відео)

Їжа не завжди виправдовує наші очікування, адже може бути не такою смачною чи естетичною. Однак у героя цього відео перекус виявився справжнім утікачем.

На платформі Reddit користувач з ніком creepplosion1 поділився епічним відео, яке за лічені години піднялось у топи, зібравши понад 17 тисяч переглядів.

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А все тому, що на ролику можна побачити хлопця, який спокійно виходить з закусочної з сендвічем та напоєм. Вочевидь, він не очікував, що на терасі буде настільки вітряно, тож його бутерброд просто розвіяло вітром. Емоції головного героя важко описати словами, це варто побачити:

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