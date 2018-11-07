Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Дженніфер Лопес показала стильні фото з коханим

  • 86
Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом - фото 1
Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом / instagram.com/jlo/

Популярна співачка Дженніфер Лопес поділилась з прихильниками спільними фото з бойфрендом Алексом Родрігесом.

49-річна бізнесвумен, танцівниця та співачка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись проектами, а й родиною та профілем в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 81 млн осіб. Нещодавно Джей Ло поділилась свіжими знімками з коханим Алексом Родрігесом, викликавши шквал компліментів та лайків. Пара у діловому стилі саме прямувала на літак, коли їх зняв фотограф Стіві Маккей. А як вам така пара?

І ще: Дженніфер Лопес похизувалась формами після тренування

Читайте також: Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5901
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Дженніфер Лопес