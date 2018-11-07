Дженніфер Лопес показала стильні фото з коханим

Популярна співачка Дженніфер Лопес поділилась з прихильниками спільними фото з бойфрендом Алексом Родрігесом.

49-річна бізнесвумен, танцівниця та співачка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись проектами, а й родиною та профілем в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 81 млн осіб. Нещодавно Джей Ло поділилась свіжими знімками з коханим Алексом Родрігесом, викликавши шквал компліментів та лайків. Пара у діловому стилі саме прямувала на літак, коли їх зняв фотограф Стіві Маккей. А як вам така пара?

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