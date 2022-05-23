З Днем морської піхоти: Фагот з ТНМК емоційно привітав воїнів – відео

Олег "Фагот" Михайлюта з гурту "Танок на майдані Конго" записав окреме привітання для морських піхотинців з їхнім професійним святом. Музикант, який з початку війни вступив до тероборони, подякував захисникам.

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти, тож не міг оминути цю важливу дату і учасник гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта. На офіційній сторінці команди з'явилось душевне та натхнення привітання для українських бійців.

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Відзначимо, що й сам Фагот з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів прийняв рішення змінити мікрофон та зброю та долучився до територіальної оборони. Зараз він перебуває у Харкові, звідки ділиться станом справ.

Сьогодні День морської піхоти України і я хочу привітати кожного бійця, кожного морпіха. І сказати, що я пишаюсь тим, що живу з вами в один час. Дякую вам за ваш характер, за вашу міць, за вашу потужність. Я вірю, що українці не забудуть жодного бійця та жодного імені жодної людини, котра віддала своє життя за нашу з вами спільну ідею. Слава морській піхоті України! Слава Україні! Бережіть себе, – зазначив Фагот.

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