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"Відбудуємо, не пробачимо": Тарабарова показала "денацифікований" дитячий майданчик
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Співачка Світлана Тарабарова показала наслідки вторгнення російських окупантів на прикладі дитячого майданчика поблизу свого дому на Київщині. Залишився вцілілим лише один будиночок.
Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка зі своєю родиною живе у селі Дмитрівка під Києвом, показала наслідки "руского міра" на звичайному дитячому майданчику. Зірка записала відео на своєму профілі в інстаграмі, де воно вже зібрало понад 37 тисяч переглядів.
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Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно, сподіваюсь, черговий "герой рф" отримає за це черговий орден", – зауважила зірка, а також процитувала дівчинку Віру, мовляв "будиночок залишився ціли", – Дякую, діти. Позитивне мислення – це реально порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо.
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