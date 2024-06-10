Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко спрогнозував подорожчання хліба найближчими місяцями на 30%. Серед причин: відключення світла, нестача зерна і мобілізація.

Попри те, що більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, їх усе одно зачіпає періодичне відключення електроенергії. Про це Юрій Дученко розповів виданню AgroPortal.ua.

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Тому деякі з них переходять на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання, – зауважив він, додавши, що наразі вже фіксуються випадки, коли заводи не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів.

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" підкреслив, що графіки відключення не підходять для підприємств хлібної галузі, оскільки це перериває технологічний цикл випуску хліба.

Ще однією великою проблемою для хлібної галузі є мобілізація. Людей стає все менше, через що доводиться змінювати графік роботи, скорочувати обсяги та асортимент виробництва тощо. При цьому з бронюванням є проблеми.

Документи (на бронювання працівників – ред.) подаються, але через навіть пунктуаційну помилку вони можуть бути повернуті без роз’яснення. Готується знову пакет документів. Процес займає від тижня до місяця. За цей час людина може бути мобілізована, – розповідає Дученко.

Через все це, а також через нестачу зерна внаслідок бойових дій в сільськогосподарських регіонах склалися всі умови для здорожчання хліба. Незабаром ціна зросте вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%. Тобто загалом хліб стане на третину дорожче, ніж є зараз.

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